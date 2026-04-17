Presunto ladrón murió a manos de sus víctimas: un padre y sus hijos adolescentes

Un joven de 27 años, presunto delincuente, murió tras ser golpeado la madrugada de este viernes en plena vía pública de la comuna de El Bosque.

El hecho, ocurrido en la intersección de Patricio Lynch con Sargento Aldea, se originó a partir de un asalto a un grupo familiar que se trasladaba en su vehículo particular.

Los detalles preliminares indican que, según la versión entregada por las tres personas que circulaban a bordo de un auto en esta intersección -un padre con sus dos hijos adolescentes-, el hombre fallecido se subió cuadras antes al automóvil, intimidándolos con un arma para tratar de quitarles sus pertenencias.

En ese momento, al interior del auto se genera un forcejeo que terminó con las supuestas víctimas de este robo golpeando al presunto ladrón, quitándole la vida en el lugar producto de las lesiones.

Debido a esta situación, las tres personas que repelieron el asalto -el padre y sus dos hijos adolescentes- fueron detenidas por personal policial a la espera de las determinaciones del Ministerio Público.

"Los funcionarios de Carabineros concurren a este lugar y toman contacto con tres personas, en este caso tres víctimas del delito de robo, quienes les señalan que momentos antes fueron abordados por un sujeto, el cual intentó sustraerle sus especies. Es en este contexto en que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto quien posteriormente resulta fallecido", complementó el fiscal Juan Guerrero.

La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran indagando el caso.