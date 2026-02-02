Sangriento finde en la Región de Valparaíso: dos emboscadas dejan un muerto y tres heridos graves

La Región de Valparaíso vivió un violento fin de semana, al registrarse dos ataques a balazos en menos de 24 horas que dejaron como saldo una víctima fatal y tres personas heridas de gravedad.

La Policía de Investigaciones (PDI) ha desplegado equipos especializados en las comunas de Valparaíso y El Quisco para esclarecer estos crímenes que, según las primeras indagatorias, involucran la participación de grupos organizados que utilizaron vehículos para abordar a sus víctimas antes de abrir fuego en plena vía pública.

El primer hecho de sangre ocurrió la noche del sábado en el Cerro Mariposa de la ciudad portuaria, específicamente en la calle René Lagos. Allí, un chileno de 26 años fue emboscado por un grupo de sujetos que descendió de un automóvil y comenzó a disparar indiscriminadamente contra él y una vivienda cercana.

Según los peritajes del Laboratorio de Criminalística, el joven falleció en el lugar debido a un traumatismo torácico causado por múltiples impactos de proyectil.

"El equipo de detectives se encuentra levantando diversa evidencia balística en el sitio del suceso, empadronamiento de testigo y también el levantamiento de cámara de seguridad. Con estos antecedentes esperamos prontamente tener la identidad de los autores y establecer la dinámica de los hechos", explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

Ataque en movimiento

Apenas unas horas después, durante la madrugada del domingo, se registró un segundo ataque en el sector del cruce Totoral, en El Quisco. En esta ocasión, un vehículo en el que viajaban dos hombres y una mujer fue interceptado por desconocidos mientras circulaban por la ruta hacia la provincia de San Antonio.

Los atacantes dispararon repetidamente contra el automóvil en movimiento, logrando herir de gravedad a sus tres ocupantes, quienes debieron ser trasladados de urgencia hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, calificó el segundo incidente como un homicidio frustrado múltiple. De acuerdo con el oficial, las víctimas son todas adultas y se encuentran internados debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

"Los detectives, junto a nuestro Laboratorio de Criminalística, se encuentran realizando el trabajo de sitio del suceso, donde existe variada evidencia balística, con el fin de determinar la dinámica de los hechos y establecer la identidad de los autores del mismo", señaló la autoridad.

Al cierre de este reporte, los autores de ambos ataques permanecen prófugos.