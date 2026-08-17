Sujeto fue asesinado tras discusión en una plaza de Paine

Personal de Carabineros y Fiscalía investiga el homicidio de un hombre extranjero durante la madrugada de este lunes en las cercanías de una plaza en la comuna de Paine.

El hecho ocurrió en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Fresia, donde luego de una discusión se percutaron al menos cinco disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la víctima.

La fiscal Paola Apablaza detalló que "hay evidencia balística, a lo menos cinco impactos balísticos o vainillas en el sitio del suceso. Se trata de un fallecido, un hombre cuya identidad aún no podemos indicarla, su nacionalidad también la desconocemos por el momento y está la policía trabajando, la investigación está a cargo del OS9".

Por el momento no se reportan detenidos por el homicidio.