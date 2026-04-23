Imputado por doble parricidio en Llolleo fue encontrado muerto en su celda

El imputado por el doble asesinato de sus padres en Llolleo fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de San Antonio horas antes de que enfrentara hoy la audiencia de formalización.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Brigada de Homicidios de la PDI, en primera instancia no se detectó participación de terceros en el deceso, por lo que se apunta a un suicidio del sujeto de 24 años.

Lo informado por la Fiscalía de Valparaíso fue que "cerca de las 23 horas (del miércoles) ingresó una denuncia al turno regional de Instrucción y Flagrancia por parte del funcionario de turno nocturno de Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio, que indicaba el fallecimiento del imputado Esteban Andrés Jeria Soza dentro de la celda de aislamiento preventivo".

El Ministerio Público agregó que "si bien la causa está en investigación y con diligencias en curso, tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios, se informó como causa probable la asfixia por ahorcamiento del tipo suicida, antecedente que será parte de la indagatoria que llevará la Fiscalía Local de San Antonio".

El caso quedó al descubierto el miércoles cuando la PDI reveló que había detenido a Jeria por el asesinato a puñaladas de sus dos padres.

"Se encontraron dos personas fallecidas, de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales al reconocimiento externo policial presentaban diferentes lesiones cortopunzantes", detalló el comisario Pablo Alegría.

"Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención", agregó el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio.