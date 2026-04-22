PDI detuvo a sujeto acusado de asesinar a sus padres a cuchilladas en Llolleo

Un sujeto de alrededor de 25 años fue detenido este miércoles por su presunta participación en un doble parricidio ocurrido en la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

La PDI informó que el sospechoso utilizó un cuchillo para atacar a sus padres, ambos de aproximadamente 45 años, en un hecho que inició como un incidente de violencia intrafamiliar.

"Se encontraron dos personas fallecidas, de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales al reconocimiento externo policial presentaban diferentes lesiones cortopunzantes", detalló el comisario Pablo Alegría de la PDI.

"Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención", agregó el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio.

El imputado será formalizado por el delito de parricidio doble en el mencionado tribunal.