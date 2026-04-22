Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.9°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaíso
Tópicos: País | Policial | Homicidios

PDI detuvo a sujeto acusado de asesinar a sus padres a cuchilladas en Llolleo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sospechoso de doble parricidio tiene 25 años.

PDI detuvo a sujeto acusado de asesinar a sus padres a cuchilladas en Llolleo
 ATON (referencial)

El imputado pasará a control de detención esta jornada.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sujeto de alrededor de 25 años fue detenido este miércoles por su presunta participación en un doble parricidio ocurrido en la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

La PDI informó que el sospechoso utilizó un cuchillo para atacar a sus padres, ambos de aproximadamente 45 años, en un hecho que inició como un incidente de violencia intrafamiliar.

"Se encontraron dos personas fallecidas, de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales al reconocimiento externo policial presentaban diferentes lesiones cortopunzantes", detalló el comisario Pablo Alegría de la PDI.

"Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención", agregó el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio.

El imputado será formalizado por el delito de parricidio doble en el mencionado tribunal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada