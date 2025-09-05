"Inaceptable": Delegado Durán condenó ataque a comisaría en Huechuraba

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expresó este viernes su preocupación ante el ataque perpetrado contra la 54° Comisaría de Huechuraba, que anoche recibió el lanzamiento de objetos contundentes y bombas molotov.

La autoridad calificó el incidente como "un hecho inaceptable, que busca generar alteración del orden público y producir daños a Carabineros".

Asimismo, enfatizó que este tipo de acciones se enmarcan en un contexto particularmente delicado, haciendo referencia a la conmemoración del 11 de septiembre.

"Muchas veces Carabineros tiene que desplegarse por la región para atender cuestiones relativas a la conmemoración del 11 de septiembre, pero que, desgraciadamente, para algunos se convierte en un momento para la realización de actos de violencia", crítico la autoridad.

Respecto a la cercanía de esta fecha, Durán informó la implementación de un "plan especial" de seguridad, que incluye el despliegue de "refuerzos especiales" de Carabineros.

Según se afirmó, esta medida busca contrarrestar la tendencia de que en algunos lugares en la Región Metropolitana se generan incidentes.

"Cobardes y ociosos"

Por su parte, el ministro de Seguridad y Orden Público, Luis Cordero, calificó a los atacantes de "cobardes y ociosos".

"Ese tipo de ataques, realizados en general por personas que actúan en cobardía, lo hacen masivamente, actuando anónimamente. Lo hacen despreciando la función central que cumple esa comisaría. Esa comisaría está en una zona estratégica de la comuna de Huechuraba y su modelo de atención comunitaria es ampliamente reconocido en la comuna", dijo el secretario de Estado.

"Sin embargo —agregó Cordero—, existe un grupo de cobardes y ociosos que, de tanto en tanto, utilizan esa comisaría para atacarla. Eso suele suceder los 4 de septiembre, como ocurrió ayer, y en las fechas que están vinculadas al 11 de septiembre".