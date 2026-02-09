Amago de incendio afectó ladera del Cerro San Cristóbal

Un amago de incendio se registró, la mañana de este lunes, en una de las laderas del Cerro San Cristóbal a la altura de calle Poeta Whitman, en la comuna de Recoleta, generando preocupación entre los residentes de zonas aledañas.

El fuego -alimentado por desechos- afectó principalmente matorrales, lo que derivó en una rápida intervención de Bomberos, que controló las llamas en pocos minutos. Los voluntarios confirmaron que no hubo riesgo de propagación hacia viviendas ni infraestructuras del Parque Metropolitano.

Debido a las labores de emergencia, se estableció la restricción temporal del tránsito en la intersección de Avenida Zapadores con La Montaña. Sin embargo, tras la extinción total de los focos, el flujo vehicular fue normalizado. Carabineros y personal especializado trabajan en el lugar para determinar las causas del siniestro y establecer si hubo intervención de terceros en el inicio del fuego.