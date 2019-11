Ataque incendiario afectó a oficina parlamentaria del diputado Gabriel Boric

Un ataque incendiario afectó la madrugada de este domingo al Espacio Comunitario "La Idea", sede parlamentaria del diputado Gabriel Boric en la calle Mejicana, de Punta Arenas.

El siniestro que se produjo sólo generó daños en el portón de acceso principal al espacio comunitario –que opera en las mismas dependencias– gracias al rápido accionar de bomberos de dos compañías, quienes lograron controlar el fuego.

Además, al lugar llegó personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes harán el respectivo peritaje.

En el momento de los hechos no se encontraba ningún trabajador ni usuario del espacio comunitario, por lo que no hay personas afectadas.

"Afortunadamente no se encontraba nadie en el momento, porque quienes trataron de quemar nuestra sede lo hicieron en la cobardía del anonimato y la noche; sin embargo, quiero también ser claro en que no nos van a amedrentar. Vamos a tomar todas las medidas para tener al equipo y a quienes participan de La Idea a resguardo, pero no nos van a silenciar ni callar", señaló el diputado.

Espacio comunitario "La Idea"

La sede parlamentaria del diputado es el lugar de trabajo de su equipo territorial, mientras que en el espacio comunitario "La Idea" cada día se reciben a niños, niñas, adolescentes y adultos quienes participan en diversos talleres y actividades culturales, y donde también se realizan cabildos autoconvocados.

Además, desde el año 2014 funciona el Preuniversitario Popular, que recibe a jóvenes, principalmente de liceos públicos, quienes se preparan para rendir la PSU y asisten todas las semanas a clases.