Bomberos combaten incendio en El Monte con más de 2.000 toneladas de cáscaras de nuez en combustión

Bomberos de varias comunas de la Región Metropolitana combaten un violento incendio que afecta a una planta industrial ubicada en El Monte.

El siniestro, que se inició alrededor de las 6:00 horas, ha comprometido al menos cuatro estructuras y mantiene en combustión más de 2.000 toneladas de cáscaras de nuez, lo que ha dificultado las labores de extinción.

De acuerdo con información preliminar, el fuego ya consumió dos bodegas de la empresa Pinto Piga, ubicada en calle Santa Cecilia, dedicada al procesamiento de semillas y frutos secos. Las primeras hipótesis apuntan a una falla eléctrica que habría provocado la inflamación de productos químicos utilizados en labores de fumigación.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de El Monte, Jorge Zabala, explicó la complejidad del combate del fuego: "Había un producto químico, el cual tuvimos que contener las labores de extinción, lo cual se nos llevó a propagar aún más el incendio"

Asimismo, detalló que "son cuatro bodegas con cáscara de nuez que almacenan aproximadamente 2.000 toneladas de cáscara de nueces, la cual hoy estamos en labores de extinción con gran parte de Bomberos de la provincia de Talagante".

Durante la jornada se han registrado detonaciones al interior de la planta, lo que mantiene en alerta a los equipos de emergencia, especialmente por la cercanía de bombonas de almacenamiento de gas. El incendio ha generado además una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

Desde la Seremi de Salud Metropolitana informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y se realizaron evacuaciones preventivas en el sector.

La autoridad sanitaria advirtió que el humo podría contener elementos tóxicos, por lo que recomendó evitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y resguardar a grupos de riesgo.

El tránsito en las cercanías del parque industrial se mantiene restringido, mientras continúan las labores para evitar la propagación del fuego a otras instalaciones.