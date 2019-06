Copec: Incendio en servicentro no puso en riesgo el área de combustibles

Un incendio afectó la tarde de este miércoles a una estación de servicio Copec ubicada en el sector de la Rotonda Atenas, en la intersección de las avenidas Cristóbal Colón y Cuarto Centenario, en la comuna de Las Condes.

"Trabajadores señalaron que mientras realizaban un corte de fierro con una galletera en una bodega del servicentro, una chispa saltó al lugar donde estaban los hidrocarburos, comenzando el fuego", informó la capitán Carla Martínez, de la 17ª Comisaría de Las Condes.

Al lugar "llegó Bomberos al lugar, controlando y apagando el fuego. Se evacuó el servicentro, pero no hay ninguna persona lesionada ni un riesgo para los vecinos", agregó Martínez, quien explicó que "al lado (del local) hay un edificio que está sin habitantes, porque aún no ha sido entregado", de modo que no generó riesgos adicionales en ese aspecto.

Antecedentes a la SEC

Desde Copec, el gerente de la Oficina Zona Santiago, Vinko Agüero, dijo que, pese al temor inicial, el rápido control de la emergencia provoca "tranquilidad, ya que no hubo riesgos mayores para las personas ni las instalaciones, y tampoco hubo heridos".

El fuego "estuvo todo fuera del área de los combustibles; fue en el área de lubricantes, donde estaban haciendo una mantención, y en la parte trasera hay una bodega".

"Parte de la investigación es qué ocurrió detrás de la bodega, pero no estuvo nunca en riesgo el área de los combustibles", remarcó el ejecutivo.

Extinguido incendio en bodega de servicentro Copec, ubicado en Colón con IV Centenario, en la Rotonda Atenas. Origen sería en chispa que saltó en trabajos que se realizaban al interior del recinto. No hubo lesionados y se habilitó el tránsito/@Cooperativa #EresCooperativa pic.twitter.com/q2STvQup0m — Francisco Becerra (@panbecerra) 5 de junio de 2019

Copec anunció que enviará los antecedentes recabados en la investigación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El servicentro quedó habilitado para la venta de productos, pero no para la carga de combustibles, a la espera del cierre de la investigación.

La emergencia provocó numerosos problemas en el tránsito debido a los trabajos para controlarla.