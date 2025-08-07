Desperfecto eléctrico obligó a evacuar la Clínica Santa María

Un desperfecto eléctrico que desató una humareda obligó a evacuar, esta mañana, la Clínica Santa María, ubicada en la Avenida Santa María, en la comuna de Providencia.

El incidente se atribuyó inicialmente a una máquina expendedora de alimentos, pero luego el propio centro asistencial precisó, a través de un comunicado, que obedeció en realidad a "un tablero eléctrico que presentó un desperfecto técnico en el Edificio A, piso -1".

El humo se propagó rápidamente por los ductos de ventilación y llegó hasta los pisos superiores, generando una alarma que llevó a las personas a huir por iniciativa propia.

Bomberos logró sofocar el foco del incendio sin que se registraran lesionados.

"Las causas que originaron esta falla se encuentran actualmente en proceso de

investigación por parte de nuestros equipos técnicos y el Cuerpo de Bomberos", dijo la Clínica, que calificó como "controlada y ordenada" la manera en que se realizó evacuación de "pacientes y colaboradores expuestos".