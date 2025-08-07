Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y bruma
Santiago14.9°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Incendios

Desperfecto eléctrico obligó a evacuar la Clínica Santa María

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Provocó una humareda que se propagó por los ductos de ventilación.

Bomberos controló la emergencia sin que se registraran personas lesionadas.

Desperfecto eléctrico obligó a evacuar la Clínica Santa María
 ATON (referencial)

"Las causas que originaron la falla se encuentran actualmente en proceso de

investigación", informó el centro asistencial.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un desperfecto eléctrico que desató una humareda obligó a evacuar, esta mañana, la Clínica Santa María, ubicada en la Avenida Santa María, en la comuna de Providencia.

El incidente se atribuyó inicialmente a una máquina expendedora de alimentos, pero luego el propio centro asistencial precisó, a través de un comunicado, que obedeció en realidad a "un tablero eléctrico que presentó un desperfecto técnico en el Edificio A, piso -1".

El humo se propagó rápidamente por los ductos de ventilación y llegó hasta los pisos superiores, generando una alarma que llevó a las personas a huir por iniciativa propia.

Bomberos logró sofocar el foco del incendio sin que se registraran lesionados.

"Las causas que originaron esta falla se encuentran actualmente en proceso de
investigación por parte de nuestros equipos técnicos y el Cuerpo de Bomberos", dijo la Clínica, que calificó como "controlada y ordenada" la manera en que se realizó evacuación de "pacientes y colaboradores expuestos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada