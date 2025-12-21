Incendio afectó a cité y bodegas colindantes de persa en Estación Central

Un incendio de gran magnitud afectó la noche de este domingo a la capitalina comuna de Estación Central.

Según las primeras informaciones, la emergencia provocó daños en bodegas y habitaciones tipo cité colindantes a locales del Persa Estación. Debido al avance del fuego, se decretó una tercera alarma de incendio y cerca de 17 compañías de bomberos trabajaron en el lugar.

El actuar de los voluntarios, que incluyó la evacuación de los habitantes y trabajadores del sector, logró impedir que el fuego alcanzara el recinto comercial.

De todas maneras, Carabineros informó de que hay una persona en riesgo vital tras este incendio, la cual fue trasladada hasta la Mutual de Santiago.

El siniestro, que se registró entre las calles San Francisco de Borja y 5 de Abril, dejó también al menos de 170 personas afectadas por la destrucción de su vivienda, según los primeros datos de la Municipalidad.