Incendio afectó a locales comerciales en Iquique

Un incendio afectó este viernes a unos 10 locales comerciales en la ciudad de Iquique.

La emergencia, que ya se encuentra controlada, se registró alrededor de las 20:00 horas en calle Hernán Fuenzalida con 14 Oriente en la Feria Persa Evans.

Locatarios acusaron que "la feria no cuenta con ningún extintor, no cuenta con nada, no tiene ni luz".

Siete compañías de Bomberos trabajaron en el lugar, llegando también personal de Carabineros, Onemi y del municipio.