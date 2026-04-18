Incendio afectó a una vivienda en el centro de Santiago

Un incendio afectó este sábado a una vivienda ubicada en la intersección de Coquimbo con Santa Elena, en la comuna de Santiago, y tres de sus cinco habitaciones resultaron dañadas.

Al menos 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la emergencia, que no dejó personas lesionadas. Sin embargo, una voluntaria resultó con fatiga a causa del propio trabajo bomberil.

"Nos enfrentamos a un incendio en una casa-habitación, que fue afectada por el incendio solamente en tres habitaciones interiores. No hubo propagación a otras estructuras", detalló Sergio Yévenes, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos.