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Incendio afectó a una vivienda en el centro de Santiago
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
"No hubo propagación a otras estructuras", dijo Bomberos.
"No hubo propagación a otras estructuras", dijo Bomberos.
Un incendio afectó este sábado a una vivienda ubicada en la intersección de Coquimbo con Santa Elena, en la comuna de Santiago, y tres de sus cinco habitaciones resultaron dañadas.
Al menos 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a la emergencia, que no dejó personas lesionadas. Sin embargo, una voluntaria resultó con fatiga a causa del propio trabajo bomberil.
"Nos enfrentamos a un incendio en una casa-habitación, que fue afectada por el incendio solamente en tres habitaciones interiores. No hubo propagación a otras estructuras", detalló Sergio Yévenes, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos.