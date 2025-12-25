Incendio en cité dejó al menos 50 personas damnificadas en Santiago

Un incendio estructural se registró este jueves en un cité ubicado en la esquina de Avenida Matucana con Mapocho, en la comuna de Santiago, donde cuatro viviendas fueron afectadas y al menos 50 personas quedaron damnificadas.

Un total de 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) acudieron al lugar para contener las llamas: "Nos enfrentamos a un incendio que se produjo en un cité con bastante peligro de propagación a una bodega colindante. Se trabajó en la propagación. Hubo dos casas afectadas por el fuego, otro par de casas afectadas por el trabajo bomberil", informó Sergio Yévenes, cuarto comandante del CBS.

"No hubo (personas) ni bomberos lesionados. Es un cité que tiene el acceso por calle Matucana, pero es bastante estrecho el acceso para el trabajo bomberil, por lo tanto, también trabajamos por la calle aledaña", agregó el voluntario.

El cuarto comandante del CBS explicó que "al inicio del incendio nos enfrentamos básicamente al acceso (del lugar), junto a la cantidad de personas que son los habitantes de este cité y que nos complicó bastante".

La emergencia logró ser contenida tras el trabajo de Bomberos, que ahora trabaja en esclarecer las causas del siniestro a través del Departamento de Investigación de Incendios.