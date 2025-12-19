Incendio en planta de ENAP Magallanes deja un trabajador herido y cortes de gas industrial

Un grave incidente operacional se registró la madrugada de este viernes, alrededor de las 03:00 horas, en las instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el sector de Posesión, Región de Magallanes.

Una fuga de gas durante faenas de mantenimiento derivó en un incendio de grandes proporciones, cuya intensa llamarada fue visible desde diversos puntos de la zona, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

El siniestro se originó en el gasoducto 18 mientras se realizaban tareas de limpieza programadas. A raíz de la explosión y el posterior fuego, un operario resultó con lesiones de diversa consideración, siendo evacuado de urgencia hacia un centro asistencial en Punta Arenas. Según informes preliminares, el trabajador se encuentra recibiendo atención médica especializada y permanece fuera de riesgo vital.

Ante la magnitud del evento, la estatal activó la "Alerta Roja" interna, desplegando brigadas especializadas que trabajaron en conjunto con Bomberos para confinar las llamas y proteger estructuras críticas. En paralelo, las autoridades regionales convocaron de urgencia al Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para coordinar las medidas de mitigación y garantizar la seguridad de la población civil y los operarios en faena.

Impacto en el suministro y medidas preventivas

Para asegurar la estabilidad del sistema, ENAP coordinó acciones inmediatas con la empresa Methanex y Gasco. Si bien las autoridades descartaron afectaciones al suministro de gas domiciliario para los hogares de la región, se confirmó la suspensión temporal del servicio a diversos clientes industriales.

La secretaría regional ministerial (seremi) de Energía de Magallanes informó que la contingencia obligó a realizar ajustes preventivos en la operación del sistema eléctrico regional. "Con el objetivo de resguardar el abastecimiento residencial, se han adoptado medidas que incluyen reducciones temporales en consumos industriales y el uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica", señaló la autoridad a través de un comunicado oficial.

Finalmente, desde la seremi hicieron un llamado a la tranquilidad, enfatizando que el foco de las acciones actuales está puesto en restablecer la normalidad operativa bajo los máximos estándares de seguridad. "Se mantiene una coordinación permanente con las instituciones involucradas para monitorear la evolución de la situación e informar oportunamente a la comunidad por los canales formales", concluyó la cartera de Energía.

Posteriormente, se comunicó que Methanex suspenderá su suministro debido a la emergencia.

Más tarde, en una vocería ante la prensa, el seremi de Energía en Magallanes, Sergio Cuitiño, ratificó que "no va a haber un riesgo de corte para las personas en su consumo residencial. Estamos hablando de todos los habitantes de la ciudad de Punta Arenas y también de Puerto Natales".

Agregó que "ENAP está generando algunas condiciones y algunos movimientos operativos para reponer gas para que nuevamente este gasoducto se vaya alimentando nuevamente del combustible, para que se mantenga la producción y también para sustentar el consumo que tienen que tienen las casas y toda la infraestructura en la ciudad".

Luis Calixto, director subrogante de Senapred en Magallanes, indicó que "hay un sistema detrás coordinado para apoyar cualquier eventualidad o afectación que tuviera la ciudadanía, alguna infraestructura crítica u otros sectores que son propios de cada cartera ministerial".

"El llamado es a estar tranquilos. Estamos monitoreando cada dos horas y cualquier cambio re repentino o que la situación pueda empeorar obviamente se va a informar a través de los canales oficiales", dijo la autoridad, que enfatizó que, "por lo que mencionan Gasco y ENAP, (el suministro de gas) está asegurado por lo menos los (consumos) domiciliarios, la infraestructura crítica como los hospitales, los jardines infantiles y salas cunas".

"Solamente la única afectación que está en momento es en la gran industria, que genera mucho gasto de gas, para priorizar también el consumo domiciliario", sostuvo Calixto.

Suspensión de clases

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases en los establecimientos educacionales del SLEP Magallanes de Punta Arenas y Puerto Natales por la emergencia. "Sólo se mantienen las actividades en los jardines infantiles del SLEP Magallanes", aclaró.

En paralelo, la Universidad de Magallanes también suspendió actividades administrativas y académicas.

Desde ENAP, se recalcó que tras el fuego, ya controlado y extinguido, "los distintos procesos estarán en fase de normalización durante las próximas horas".

"Dicho incidente se produjo durante tareas de limpieza del gasoducto 18, generando una fuga de gas y un punto de ignición. Esta situación no generó daños en el medioambiente. Hay un trabajador lesionado, que fue derivado a un recinto asistencial y que está fuera de riesgo vital", agregó un comunicado.