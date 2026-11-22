Al menos 15 personas damnificadas y un bombero lesionado dejó un incendio que afectó a un recinto industrial y una vivienda en la capitalina comuna de Independencia la mañana de este domingo.

Según la información entregada, la emergencia comenzó en el cruce de Las Enredaderas con Avenida Fermín Vivaceta, punto en el que operaba un taller especializado en la fabricación de ventanas de PVC.

La alta combustión del material aceleró la propagación del fuego, obligando a Bomberos a decretar una tercera alarma de incendio.

En el lugar trabajaron 25 carros y alrededor de 150 voluntarios, quienes concentraron sus esfuerzos en evitar que el fuego continuara propagándose a otros inmuebles de este sector residencial.

Un voluntario de bomberos debió ser trasladado a la Mutual de Seguridad tras sufrir una caída desde cuatro metros de altura. (FOTO: ATON)

Tras horas de labores, las unidades lograron contener el avance del fuego, concentrándose posteriormente en la extinción de focos menores y en el apoyo a las 15 personas que lo perdieron todo debido a la destrucción del inmueble colindante.

Durante las maniobras de extinción en techumbres y estructuras elevadas del recinto, un voluntario de bomberos resultó con lesiones tras precipitarse desde una altura estimada en cuatro metros.

El funcionario lesionado fue estabilizado en el lugar por personal de salud y derivado hasta las dependencias de la Mutual de Seguridad, donde ingresó con un diagnóstico de lesiones leves.

Los peritos continúan con el levantamiento de información para establecer el origen exacto del fuego.