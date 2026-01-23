Lo Prado: Incendio deja al menos tres viviendas destruidas

El Cuerpo de Bomberos de Santiago combate, la mañana de este viernes, un incendio estructural -que ya ha escalado a tercera alarma- en la esquina de calle Territorio Antártico y Pardo Villalón, en la comuna de Lo Prado, donde al menos tres viviendas han sido destruidas.

Según información preliminar, el fuego se propagó con extrema rapidez y también ha provocado diversos daños en otras dos casas del sector. Los voluntarios se encuentran en pleno combate de las llamas, que aún no han podido ser controladas.

Ante la desesperación, vecinos decidieron ayudar de forma activa frente a la emergencia, subiéndose a los techos con baldes de agua para intentar sofocar el incendio. Sin embargo, su participación ha dificultado y entorpecido el despliegue del personal especializado, además de poner en grave riesgo la integridad física de los propios vecinos ante posibles caídas o quemaduras.