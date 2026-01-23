Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago24.6°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Lo Prado: Incendio deja al menos tres viviendas destruidas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Cuerpo de Bomberos de Santiago combate, la mañana de este viernes, un incendio estructural -que ya ha escalado a tercera alarma- en la esquina de calle Territorio Antártico y Pardo Villalón, en la comuna de Lo Prado, donde al menos tres viviendas han sido destruidas.

Según información preliminar, el fuego se propagó con extrema rapidez y también ha provocado diversos daños en otras dos casas del sector. Los voluntarios se encuentran en pleno combate de las llamas, que aún no han podido ser controladas.

Ante la desesperación, vecinos decidieron ayudar de forma activa frente a la emergencia, subiéndose a los techos con baldes de agua para intentar sofocar el incendio. Sin embargo, su participación ha dificultado y entorpecido el despliegue del personal especializado, además de poner en grave riesgo la integridad física de los propios vecinos ante posibles caídas o quemaduras.

Síguenos en Google News
Las + leídas