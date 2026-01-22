Waymo comenzó a circular este jueves por Miami con sus taxis autónomos, que permiten a los pasajeros personalizar la experiencia con antelación en la aplicación, recorrer barrios emblemáticos de esta ciudad de Florida (EE.UU.), donde una de las normas clave es no tocar el volante.

Se trata de la sexta ciudad en recibir los vehículos autónomos del conglomerado Alphabet, matriz de Google, y la primera de las veinte a las que prevé expandir su servicio este año, con el objetivo de superar los 14 millones de viajes realizados en 2025.

Sobre la seguridad, explicó que está garantizada gracias a un sistema compuesto por 29 cámaras, cinco sensores LiDAR -que usan luz láser para medir distancias y crear un mapa tridimensional del entorno-, seis radares y cuatro detectores de audio.

Según la compañía, comparado con conductores humanos, Waymo ha registrado trece veces menos accidentes con peatones heridos, 10 veces menos con lesiones graves, y cinco veces menos choques con activación de 'airbags'.

El servicio en Miami por ahora cubrirá un área de unas 155 kilómetros cuadrados que incluye el Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables, aunque por ahora no habrá rutas por autopistas, la empresa planea habilitarlas más adelante, como ya ocurre en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix.

