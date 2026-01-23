Monckeberg: El gabinete de Kast tiene un déficit político importante y los partidos están enojados

La conformación del equipo ministerial de José Antonio Kast se tomó la agenda de El Primer Café de Cooperativa, donde los panelistas analizaron el complejo equilibrio entre la experticia técnica y la "muñeca" política necesaria para la gobernabilidad.

Mientras el futuro oficialismo defiende la autonomía presidencial, desde la centroizquierda advierten que la ausencia de cuadros políticos de peso podría transformarse en una debilidad estructural ante un Congreso fragmentado.

El malestar en los partidos

Para el exministro y extimonel de Renovación Nacional (RN) Cristián Monckeberg, el diseño presenta flancos evidentes: "Efectivamente, el primer gabinete tiene un déficit político importante y los partidos están enojados. Eso es verdad", afirmó en Cooperativa.

"Yo provengo de RN, estoy en los chats y, aunque no lo expresen públicamente en esta etapa, (a los militantes) les gustaría tener más presencia", agregó el otrora diputado, que recordó que el fin de una colectividad es "construir un proyecto político" y que la falta de estos vínculos dificultará la relación con el Legislativo.

Como prueba de este riesgo, Monckeberg citó la caída, a último minuto, de la designación de Santiago Montt: "Ese déficit puede pasar la cuenta, y la primera alarma la fija el nombramiento fallido del ministro de Minería. Ahí se encarna el ejemplo de déficit político por negligencia o buena fe (de la empresa que anunció su arribo al gabinete antes de que se oficializase)".

Asimismo, cuestionó duramente la llegada de Jaime Campos, militante radical y exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, a Agricultura: "No le veo ningún sentido político. Va a ser un vocero que va a hablar más que la vocera y le va a producir un problema al Gobierno permanente (...) Yo creo que ese caballero va a producir dolor de cabeza".

Confianza presidencial vs. imposición partidaria

Desde el gremialismo, la economista Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo -centro de estudios ligado a la UDI- defendió la libertad del Mandatario electo para elegir a sus colaboradores.

"Cuando uno necesita hacer cambios profundos y reorientar y reencauzar el camino, (...) hace sentido que las figuras que se eligen para eso sean de confianza cercana del Presidente de la República, y no figuras que impongan partidos políticos", planteó.

Para la excomisionada experta del segundo proceso constituyente, el elenco de Kast es, asimismo, coherente con el mandato de las urnas, pues "también en lo político es una configuración de nombres que vuelve a recrear la coalición por el Rechazo del año 2022 y eso también tiene sentido desde un punto de vista de centrar un Gobierno en ciertos ejes centrales".

Disparidad de partidos

En tanto, el excanciller Ignacio Walker (independiente) calificó la estructura ministerial como "debilitada políticamente", y cuestionó la paridad de representación entre partidos con realidades legales distintas.

"¿Es lógico que Amarillos, Demócratas, Social Cristiano o Evópoli, ninguno de los cuales existe legalmente, tengan la misma representación que Renovación Nacional y la UDI, es decir, un ministro? Ahí claramente hay algo raro", sugirió el exmilitante y extimonel de la Democracia Cristiana, señalando que el gabinete "carece de consistencia política, de proyecto político".

Advertencias por conflictos de interés y el rol de los ministros

Por su parte, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, aseguró que "la política está hecha para políticos; los gerentes son extraordinarios empleados de empresas y corporaciones, y los políticos son malos en las corporaciones, de la misma forma como los gerentes demostraron en el primer Gobierno del Presidente Piñera: hicieron una mala pega".

La dirigenta alertó que le "preocupa que hay demasiados temas, demasiadas cuestiones de conflicto de interés sobre la mesa... No me imagino a un canciller que se tenga que inhibir de acciones en prácticamente todos los países en los que el grupo Luksic tiene inversiones".

Finalmente, descartó que las subsecretarías puedan compensar la falta de peso político en las carteras: "Eso no es cierto (...) Los ministros tienen derecho a entrar a la Sala (en el Congreso) y hemos visto muchas veces cuando los congresistas se oponen a que entren los subsecretarios, porque se entiende que el ministro o la ministra es la persona a través de la cual el Presidente colegisla. Por lo tanto, es evidente que va a haber problemas de relaciones políticas ahí".