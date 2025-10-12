Madre e hija murieron en un incendio en Coquimbo

Dos mujeres -una madre y su hija, de 71 y 35 años de edad, respectivamente- murieron como consecuencia de un incendio que la madrugada de este domingo destruyó una vivienda en la comuna de Coquimbo.

El siniestro se desató -por causas que se investigan- pasadas las 04:00 horas en un inmueble de la calle San Sebastián de la Villa Portugal, lugar al que concurrieron tres unidades de Bomberos, además de personal municipal.

Otras dos personas resultaron lesionadas en la emergencia, mientras los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados al Servicio Médico Legal de La Serena.