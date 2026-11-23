Nueve viviendas se vieron afectadas por un incendio iniciado durante la mañana de este lunes en la comuna de Independencia.

El siniestro se registró en la calle Barnechea, hasta donde llegó una gran cantidad de voluntarios de Bomberos para combatir el fuego.

Tras controlar las llamas, Bomberos informó que cinco casas resultaron completamente destruidas, mientras que otras cuatro sufrieron afectación parcial. No hubo lesionados.

De acuerdo con el relato de vecinos, el siniestro se inició en una vivienda que está tomada desde hace un tiempo. Le habían cortado la luz y se iluminaban con fogatas, lo que se descontroló y expandió hacia las casas vecinas, que eran de fachada continua.