El jefe de Prevención de Incendios Forestales de Conaf, Rolando Pardo, alertó en Cooperativa sobre "un incremento de incendios provocados a partir de la eliminación de basura domiciliaria en lugares donde no pasan los camiones recolectores".

El fenómeno obedece al "aumento significativo -después de la pandemia- en ocupación, ya sea vivienda de agrado o simplemente en términos de residencia" durante los meses del verano en zonas rurales o semi rurales, lo que "cambia la condición de riesgo porque hay más actividad en lugares en que antes solamente había vegetación", sostuvo.

"La comunidad que está ocupando estos terrenos, que generalmente es citadina, no tiene la costumbre de ir acumulando sus basuras y llevarlas al pueblo. Y allí hemos visto un cambio social muy relevante en que la comunidad elimina estas basuras mediante el uso del fuego, con las consecuencias que hemos lamentablemente obtenido en algunos casos", añadió Pardo.

Por último, el jefe de Prevención de Incendios Forestales de Conaf señaló que la ocurrencia de siniestros por el accionar de extranjeros en lugares turísticos "son (casos) aislados, pero a veces se transforman en recurrentes", por lo que pidió "que se tomen las máximas de las precauciones, tanto técnicas como la expulsión", y que, además, los responsables "se pongan a disposición de los entes persecutores".

