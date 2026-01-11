Incendio afectó a acopio de pallets cercano al Aeropuerto

Bomberos activó una tercera alarma de incendio estructural que afectó a un gran acopio de pallets, en la intersección de Alejadro Drip con Narciso Ortega, en la comuna de Pudahuel, muy cercano al Aeropuerto de Santiago.

La emergencia generó una gran columna de humo, sin embargo, ningún vuelo desde el Aeropuerto se vio afectado.

El Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal señaló que el fuego ya estaría controlado.