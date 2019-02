Una mujer murió en el incendio de Erasmo Escala con Bulnes

Una mujer falleció en el incendio que se desató en la mañana de este jueves en el Hotel Le Louvre, ubicado en calles Erasmo Escala con General Bulnes, en la comuna de Santiago.

Según la información preliminar, el siniestro comenzó cerca de las 08:40 de esta mañana, cuando uno de los pasajeros del hotel escapó por el balcón de un segundo piso en medio de una discusión que se dio instantes previos al incendio.

Testimonios de los vecinos aseguran que en la discusión estaban involucrados el dueño del hotel y la ex pareja de una mucama que había sido despedida.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, expresó que "hasta el momento tenemos información de una persona lesionada al evacuar del segundo piso que fue trasladado por personal del Samu que llevaba algunas fracturas. Además tenemos en el interior a una mujer fallecida que se encontraba (atrapada) en una de las habitaciones".

En el lugar se encontraban al menos 17 compañías de Bomberos para combatir las llamas que consumieron cerca de un 50 opor ciento del inmueble, además de una ambulancia, que prestó ayuda a los huéspedes.

"Había una pasajera que se le estaba quemando el pelo y yo le dije a mi marido que estaba saliendo humo y salimos arrancando. Yo no me podía quedar en el segundo piso así que me ayudaron a bajar con frazadas y él (marido) se tiró por la ventana y ahora no puede caminar", expresó una pasajera.

Las autoridades confirmaron que el siniestro pudo ser extinguido a eso de las 11:00 y aún continúan las labores de Carabineros, quienes investigan las causas del hecho y en la identidad de la víctima.

El tránsito ya se encuentra totalmente restablecido.

Incendio en Santa Mónica con General Bulnes. Se quema hotel. Pasajero salió por la ventana del segundo piso. Testigos aseguran que inicio tras escuchar una discusión @Cooperativa pic.twitter.com/dpeZRqP1bR — Priscila Baeza (@prisbaeza) February 14, 2019

Incendio en Gral Bulnes con Erasmo Escala pic.twitter.com/FsFjpVTAox vía @caroherre — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) 14 de febrero de 2019