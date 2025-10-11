Una persona murió en incendio que destruyó casa colonial en Buin

Una víctima fatal dejó un incendio que afectó a una casa colonial ubicada en la intersección de la Pasarela El Recurso con la caletera de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Buin.

De acuerdo a información policial, el incendió consumió completamente la vivienda, que a su costado tenía una bodega con neumáticos, lo que suponía un riesgo de propagación inminente.

Bomberos precisó que la familia les informó la existencia de una persona desaparecida en primera instancia. Sin embargo, luego de los trabajos de remoción de escombros, se confirmó el hallazgo de aquélla, fallecida.