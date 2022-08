Veintena de encapuchados intentó quemar una micro frente al Liceo de Aplicación

Alrededor de 20 encapuchados que salieron del Liceo de Aplicación interceptaron y prendieron fuego a un bus del recorrido J10 del Sistema Red en la Avenida Ricardo Cumming, en el centro de Santiago, hecho frustrado por Carabineros que llegaron al sector y apagaron las llamas con un carro lanzaaguas.

Luego, se registraron enfrentamientos en ese sector entre los responsables y los oficiales, con lanzamientos de bombas molotov.

La conductora de la máquina afectada relató que todo ocurrió cuando "venía llegando a Cumming con Romero para hacer el paradero y llegaron los encapuchados, me mostraron martillos y piedras para que me bajara del bus pero antes de eso me hicieron cruzarlo para poder prenderlo".

"Ellos me dijeron que me bajara tranquilita no más", dijo a la prensa al ser consultada por eventuales agresiones. Carabineros le pidió que intentara mover la máquina, lo que no se logró ya que "no se mueve para nada".

Las clases en el Liceo de Aplicación fueron suspendidas por esta jornada y un grupo de estudiantes, que no participaban de la manifestación, se retiraron del recinto escoltados por Carabineros.

Para las 12:00 horas de esta jornada hay una manifestación de estudiantes secundarios de diversos liceos de Santiago convocada en la estación Los Héroes, por problemas de infraestructura en los establecimientos y otras demandas.