Incidentes en el exterior del Liceo Barros Borgoño provocan cortes de tránsito

Un grupo de aproximadamente 50 estudiantes encapuchados protagonizaron incidentes y se enfrentaron a Carabineros -la mañana de este viernes- en las afueras del Liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

Los manifestantes lanzaron objetos contundentes y levantaron barricadas en Avenida San Diego, lo que motivó la intervención inmediata de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, que utilizó métodos disuasivos como el carro lanzaaguas para dispersar a los alumnos, quienes volvieron a ingresar al recinto.

Debido a los disturbios, el tránsito por Avenida San Diego se encuentra cortado a la altura de Ñuble, en dirección al norte. La situación ha generado una alta congestión vehicular y dificultades para las personas que intentan desplazarse hacia el centro de Santiago durante la mañana.