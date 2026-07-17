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Tópicos: País | Policial

Indagan muerte de tres personas en inmueble de Viña del Mar

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Hasta el momento, Bomberos descarta que su fallecimiento se deba a la inhalación de una sustancia tóxica.

Indagan muerte de tres personas en inmueble de Viña del Mar
 ATON (archivo)

Después de que Bomberos realizara las primeras diligencias en el lugar, la PDI quedó a cargo de las pericias.

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La PDI encabeza la indagatoria para aclarar las circunstancias que llevaron a la muerte de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados la tarde noche de este viernes, en un inmueble del sector de Recreo, en la ciudad de Viña del Mar.

Carabineros solicitó la concurrencia de Bomberos desde el exterior de la vivienda, ubicada en la esquina de Diego Portales con Unión, advirtiendo que sus ocupantes no respondían a los llamados de la policía.

Finalmente, "al momento del ingreso de Bomberos, se constató que había tres personas fallecidas al interior, dos mujeres y un varón", señaló el comandante del Cuerpo de Viña del Mar, Héctor Cáceres.

"Se realizaron las pericias y mediciones para determinar si había presencia de sustancias peligrosas o algún material que pudiéramos (apuntar como) el origen de su fallecimiento, pero se descartó", añadió el funcionario.

La policía civil permanece recabando evidencia en el lugar con el fin de determinar la causa de muerte.

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