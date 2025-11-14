Síguenos:
Investigan hallazgo de cuerpo en Playa Cavancha, en Iquique

Correspondiente a un hombre de entre 30 y 35 años, el cadáver fue arrastrado por el oleaje, obligando a activar un operativo de la Armada.

Fue finalmente recuperado luego de ser empujado nuevamente hacia la orilla.

Un amplio operativo de rescate se desplegó este viernes por la tarde en Playa Cavancha de Iquique (Región de Taapacá), luego de que bañistas alertaran a personal de la Armada sobre la presencia del cadáver de un hombre en la orilla.

Al llegar los equipos, el cuerpo fue arrastrado nuevamente hacia el mar por el oleaje, lo que obligó a activar rápidamente un dispositivo que incluyó recursos marítimos y terrestres.

El operativo contó con una lancha tipo Defender y la participación de buzos tácticos de la Armada. En medio de estas labores de búsqueda, el cadáver volvió a ser empujado hacia la orilla por el mar, siendo asistido por un bañista que logró jalarlo hacia la zona seca. Con esto, se pudo recuperar el cuerpo, que corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

La fiscal Camila Albarracín, que encabeza la investigación, descartó la intervención de terceras personas en la muerte del hombre, según constató el perito de la PDI, mientras se realizan las pericias para identificar a la víctima.

El suceso ocurrió en un sector con alta afluencia de público, especialmente familias.

Personal de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Iquique procedieron a acordar el perímetro del hallazgo, ubicado en el extremo sur de Playa Cavancha, detrás del casino de juegos.

