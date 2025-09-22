Iquique: Adolescente intoxicado con alcohol permanece en riesgo vital

Un adolescente de 14 años resultó intoxicado con alcohol este domingo, y permanece internado en riesgo vital en la UCI Pediátrica del Hospital Regional de Tarapacá Ernesto Torres Galdames.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió mientras el menor compartía junto a un grupo de amigos en las ramadas instaladas durante Fiestas Patrias frente a la Universidad Arturo Prat, en la ciudad de Iquique.

Personal del SAMU y Carabineros le prestó los primeros auxilios antes de que fuese derivado al hospital. En tanto, uniformados de la Cuarta Comisaría Cavancha indagan de qué manera la víctima se hizo con el alcohol.