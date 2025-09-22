Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago4.4°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial

Iquique: Adolescente intoxicado con alcohol permanece en riesgo vital

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un adolescente de 14 años resultó intoxicado con alcohol este domingo, y permanece internado en riesgo vital en la UCI Pediátrica del Hospital Regional de Tarapacá Ernesto Torres Galdames.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió mientras el menor compartía junto a un grupo de amigos en las ramadas instaladas durante Fiestas Patrias frente a la Universidad Arturo Prat, en la ciudad de Iquique.

Personal del SAMU y Carabineros le prestó los primeros auxilios antes de que fuese derivado al hospital. En tanto, uniformados de la Cuarta Comisaría Cavancha indagan de qué manera la víctima se hizo con el alcohol.

Síguenos en Google News
Las + leídas