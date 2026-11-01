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Tópicos: País | Policial

Joven de 24 años murió ahogado en playa de La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos ocurrieron en el sector El Corsario en la mañana de este domingo.

Joven de 24 años murió ahogado en playa de La Serena
 ATON (archivo)

La Gobernación Marítima de Coquimbo llamó a la comunidad a "actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas y no ingresar al mar durante eventos anormales".

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Un joven de 24 años murió ahogado esta jornada en la playa de La Serena, en el sector El Corsario, ubicado en la Región de Coquimbo.

Según informó la Gobernación Marítima de Coquimbo, los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando la Capitanía de Puerto recibió un llamado telefónico de alerta sobre una persona en peligro por inmersión.

"Ante el aviso, se dispuso el despliegue inmediato de personal de Policía Marítima al lugar. Posteriormente, un segundo llamado informó que la persona había sido rescatada por otras que se encontraban en el lugar", señaló la Gobernación en un comunicado.

No obstante -añade-, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, "no fue posible revertir el cuadro, por lo que se constató su fallecimiento".

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público "instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y al Servicio Médico Legal", dijo el fiscal de Flagrancia Macrozona Norte Axel Bartra.

La Gobernación Marítima de Coquimbo enfatizó que la causa de muerte no ha sido determinada y llamó a la comunidad a "actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas y no ingresar al mar durante eventos anormales".

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