Joven denuncia grave agresión de taxista que se enojó por corta carrera

Camila Leiva, de 29 años, vivió una traumática experiencia este viernes cuando se subió a un taxi en la comuna de San Miguel. Tomó el vehículo y el problema surgió cuando le indicaron al conductor que llegaban hasta ahí.

En su cuenta de Facebook, la abogada relató el mal rato y las agresiones que sufrió.

"Me subí a un taxi con mi mamá, íbamos camino a almorzar, al subirnos el taxista iba hablando por teléfono, lo dejamos pasar, nos preguntó dónde íbamos (era bastante cerca) la carrera salió $600", dijo Leiva.

"Al pagarle, nos dice 'dejémoslo en luca'. Yo obvio le dije que no, que eran $600 y que no tenía porque cobrarnos más. El tipo se enojó y empezó a insultarme, nos tiró los 1.000 y siguió con la agresión verbal", contó la joven.

"Nos bajamos del taxi, cerré la puerta y según él fue muy fuerte. Esto provocó que se bajara del taxi a agredirme físicamente: me tomó del brazo para pegarme y me empujó. Como soy cero pava me defendí y lo corrí con la ayuda de mi mamá y otras personas en la calle. El tipo siguió insultándome con ordinarieces que creo no es necesario reproducir", agregó.

No es la primera vez

En diálogo con Cooperativa, Leiva contó que "hice una denuncia en la 12 comisaría de San Miguel. Nunca me había pasado que se bajaran a pegarme, pero sí había sufrido agresiones verbales de parte de taxistas".

"Por eso deje de usar taxis hace mucho, solo uso Uber. Ahora fue una excepción porque estaba en una avenida y pasaban taxis a todo momento y tenía que llegar rápido", relató Leiva.

"Mira yo tengo una personalidad súper fuerte, y me molesta mucho que me pasen a llevar y más porque soy mujer. Encuentro injusto que tengamos que quedarnos calladas o no decir algo porque creen que tienen el derecho a pasarnos a llevar"

"Ya se me pasó el nerviosismo, pero estaba muerta de miedo. Estoy asustada de salir de la oficina y tener que irme en Metro. Me da miedo toparme con el tipo por la calle y yo siempre ando sola a todas partes y trabajo acá en la comuna", remató.

La denuncia: