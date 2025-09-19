Joven fue apuñalado en una fonda en Romeral

Un hombre de 23 años permanece hospitalizado en estado grave en el Hospital de Curicó luego de ser apuñalado durante la noche del 18 de septiembre en la comuna de Romeral, Región del Maule.

De acuerdo con la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, el ataque ocurrió en medio de una riña registrada en un centro de eventos donde se realizaba una celebración de Fiestas Patrias.

El subprefecto Juan Vidal, jefe de la BH de Curicó, indicó que "esta brigada especializada está abocada al proceso investigativo que permita dar con la dinámica y la identidad de él o los agresores para dar cuenta a la fiscalía".

La indagatoria se desarrolla por instrucción de la Fiscalía Local de Curicó, mientras el joven continúa internado en condición grave.