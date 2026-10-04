Joven fue baleado y apuñalado en Lo Barnechea tras ser emboscado fuera de su casa

Un hombre chileno de 22 años resultó herido de gravedad tras ser baleado y apuñalado en el sector de Cerro 18, capitalina comuna de Lo Barnechea, luego de ser sacado de su vivienda bajo engaño por un grupo de atacantes que posteriormente escapó.

El hecho se registró la madrugada de este domingo, cuando la víctima se encontraba en el interior de su domicilio y atendió a un llamado proveniente desde la vía pública.

Al cruzar el umbral del inmueble, fue interceptado por varios sujetos que, por causas que aún son investigadas, lo obligaron a desplazarse hacia la intersección de camino Circunvalación Norte con calle Dos Norte.

En ese segundo punto, los agresores abrieron fuego contra el joven en reiteradas oportunidades y le provocaron diversas heridas cortopunzantes en sus piernas.

Tras el ataque, los individuos escaparon en dirección desconocida, mientras que parientes de la víctima acudieron en su auxilio y lo trasladaron por sus propios medios a un centro asistencial, donde quedó internado y fuera de peligro de muerte.

Diligencias de la PDI en el sitio del suceso

El Ministerio Público instruyó las primeras indagatorias a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos se desplazaron a la zona cordillerana para levantar evidencias balísticas, empadronar testigos y reconstruir la ruta de escape de los responsables.

Al respecto, el comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que "se logró establecer que la víctima, mayor de edad, de sexo masculino, en circunstancias que se encontraba al interior de su domicilio, recibió un llamado desde el exterior del inmueble".

"Luego de salir de la propiedad, fue interceptada por un grupo indeterminado de personas, quienes lo trasladaron a otro punto del Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea, donde fue agredido y le provocaron diversas lesiones en sus extremidades inferiores, para luego huir del lugar en dirección desconocida. Mientras que la víctima quedó en el lugar, siendo asistida por familiares, quienes la trasladaron hasta el hospital", detalló el funcionario policial.

La policía civil continúa con las pesquisas para establecer el móvil detrás de la emboscada e individualizar a cada uno de los autores materiales del hecho.