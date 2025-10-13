La Pintana: Joven que conducía un Mercedes Benz atropelló a un carabinero

Un hombre de 20 años fue detenido este lunes en la comuna de La Pintana luego de atropellar a un motorista de Carabineros.

El mayor Jorge Fernández explicó que funcionarios de la 41ª Comisaría estaban "realizando controles vehiculares y de identidad, y al fiscalizar un vehículo Mercedes Benz, este trató de evadirse y chocó a un motorista".

El uniformado, "a raíz del choque y de la caída, sufrió una lesión grave: una fractura en su rodilla izquierda", y fue derivado al hospital institucional, detalló el oficial.

Otros carabineros dispararon de manera disuasiva e iniciaron una persecución que culminó "pocas cuadras más adelante", en la intersección de Avenida Gabriela con Ciudad de México, donde el Mercedes colisionó a otro vehículo.

"El conductor, que era el único ocupante, fue detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio", señaló Fernández, y añadió que el delincuente es chileno y registra antecedentes por porte ilegal de arma.