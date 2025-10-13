La Pintana: Joven que conducía un Mercedes Benz atropelló a un carabinero
Le provocó una fractura y será imputado por homicidio frustrado.
El agresor tiene antecedentes por porte ilegal de arma.
Un hombre de 20 años fue detenido este lunes en la comuna de La Pintana luego de atropellar a un motorista de Carabineros.
El mayor Jorge Fernández explicó que funcionarios de la 41ª Comisaría estaban "realizando controles vehiculares y de identidad, y al fiscalizar un vehículo Mercedes Benz, este trató de evadirse y chocó a un motorista".
El uniformado, "a raíz del choque y de la caída, sufrió una lesión grave: una fractura en su rodilla izquierda", y fue derivado al hospital institucional, detalló el oficial.
Otros carabineros dispararon de manera disuasiva e iniciaron una persecución que culminó "pocas cuadras más adelante", en la intersección de Avenida Gabriela con Ciudad de México, donde el Mercedes colisionó a otro vehículo.
"El conductor, que era el único ocupante, fue detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio", señaló Fernández, y añadió que el delincuente es chileno y registra antecedentes por porte ilegal de arma.