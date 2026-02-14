La Serena: Dos detenidas por agredir y quemar a mujer con discapacidad cognitiva

La PDI detuvo a dos mujeres por haber agredido y provocado quemaduras a una adulta con discapacidad cognitiva en la ciudad de La Serena (Región de Coquimbo).

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda del sector Compañía Alta, hasta donde llegó la Brigada de Investigación Criminal tras efectuar pericias basadas en antecedentes por parte de la Municipalidad sobre los presuntos maltratos, los que también habían sido enviados a la Fiscalía.

Al interior del inmueble, los detectives hallaron a la víctima y constataron que presentaba lesiones de extrema gravedad, incluyendo quemaduras en un porcentaje significativo de su cuerpo.

Por ello, fue trasladada al Hospital de La Serena, donde ingresó en estado crítico y después, fue derivada a Santiago por la gravedad de sus lesiones.

También se recopilaron evidencias de interés criminalístico en el inmueble mencionado, en compañía de la fiscal jefe de La Serena, Patricia Campos, y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

De hecho, los empadronamientos y declaraciones de testigos recabados coincidían en que escuchaban reiterados gritos de auxilio provenientes del domicilio.

Una de las detenidas en prisión preventiva

Posteriormente, gracias a los datos recabados, se emitieron órdenes de detención contra dos mujeres adultas, que fueron aprehendidas en la comuna de La Higuera por el delito de lesiones graves gravísimas.

Las aludidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su control de detención este sábado, quedando una de ellas en prisión preventiva.