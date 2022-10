"Le rogué que no me disparara": Delincuente se hizo pasar por pasajero de app para asaltar a conductor

Efectivos de Carabineros detuvieron a un hombre que, haciéndose pasar por un pasajero, asaltó y robó el vehículo al conductor de una aplicación de transporte en Las Condes.

El modo de operar consistió en solicitar el servicio a través de una aplicación simulando ser usuario. El ladrón hizo que se dirigiera al sector de San Damián con Las Condes, donde lo intimidó con un arma de fuego y huyó con el vehículo.

"Me puso la pistola en la cabeza, le rogué que no me disparara. Tampoco quería que me bajara. Como pude, le rogué que no me disparara, que tenía hijos, que tenía que mantener una familia y ahí me dejó ir. Me quitó el celular y las llaves del auto y se fue", relató la víctima.

Tras la denuncia del afectado, personal de Carabineros divisó el auto robado y comenzó una persecución que terminó en la Costanera Norte, a la altura de la salida de Recoleta, donde el asaltante volcó y fue detenido.

En el procedimiento se recuperó el vehículo y se incautó una pistola, además de municiones.