Lo Espejo: Delincuentes interceptan a chofer de aplicación e incendian su vehículo tras tiroteo

Una balacera, un auto incendiado y una persona herida en el rostro dejó un violento enfrentamiento registrado la madrugada de este sábado en la capitalina comuna de Lo Espejo.

El incidente se desencadenó cuando un conductor de aplicación, que se encontraba prestando servicios junto a un pasajero, quedó atrapado en medio de una balacera ocurrida en el sector de Avenida Las Torres con Presidente Salvador Allende.

Al percatarse de la presencia de estas personas, un grupo de delincuentes interceptó el vehículo e intimidó a sus ocupantes con armas de fuego.

Ante la amenaza inminente, ambos hombres se vieron obligados a descender del automóvil de forma apresurada para refugiarse y resguardar su integridad física ante la ráfaga de disparos que se producía en ese instante.

Tras la huida de las víctimas hacia un lugar desconocido, los atacantes tomaron posesión del automóvil. En lugar de utilizarlo para escapar, los sujetos procedieron a incendiar la estructura en plena vía pública.

Hombre resultó herido en su mandíbula

En tanto, según los informes recabados en el lugar, el pasajero de este auto resultó herido tras recibir un impacto de bala en la zona mandibular.

El proyectil causó daños en el rostro de la víctima, quien además sufrió la pérdida de uno de sus dientes como consecuencia directa del impacto.

Las autoridades de la fiscalía ECOH y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentran realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este ataque.