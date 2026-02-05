Maipú: Municipio y Carabineros realizan masivas fiscalizaciones en barberías

La Municipalidad de Maipú y Carabineros realizaron este jueves una masiva fiscalización al funcionamiento de barberías y botillerías ubicadas en 19 puntos críticos de la comuna, que fueron previamente estudiados.

"Es información más bien confidencial, pero que habla de un trabajo que es permanente con Carabineros. Muchas veces los vecinos nos ven como instituciones muy distintas o separadas, pero la verdad es que, al menos en el caso de Maipú, con la Prefectura Rinconada y con la 52ª Comisaría, el trabajo es diario: patrullamos en conjunto los barrios, hacemos cruces de información, nos sentamos a analizar los datos, fijamos un plan de trabajo conjunto y hoy día lo estamos abordando en uno de varios operativos que son recurrente", destacó el alcalde Tomás Vodanovic.

"Hoy se concentró una fuerza de tarea mayor: quisimos darle una señal a la ciudadanía de poder mostrar este operativo con la convocatoria de prensa, pero éstos son ejercicios permanentes que estamos haciendo", agregó el jefe comunal de Maipú.