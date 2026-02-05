Bebé sin registro de vacunación es nuevo "caso importado de sarampión"
El Minsal recalcó las medidas de prevención y que el país tiene estatus de "eliminación de sarampión", al no presentar enfermos autóctonos.
El Minsal recalcó las medidas de prevención y que el país tiene estatus de "eliminación de sarampión", al no presentar enfermos autóctonos.
El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un segundo caso de "sarampión importado", tras el primero detectado a inicios de enero en una mujer adulta que estuvo en España y que ingresó a Chile viajando desde Uruguay.
Ahora se trata de "un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses".
"El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento", agregó la autoridad sanitaria.
El Minsal también detalla que se realiza un "seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación".
El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).
Sus principales características son:
Principales síntomas a reconocer:
Las principales medidas de prevención son: