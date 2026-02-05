Síguenos:
País | Salud

Bebé sin registro de vacunación es nuevo "caso importado de sarampión"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Minsal recalcó las medidas de prevención y que el país tiene estatus de "eliminación de sarampión", al no presentar enfermos autóctonos.

Bebé sin registro de vacunación es nuevo
 ATON archivo
El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un segundo caso de "sarampión importado", tras el primero detectado a inicios de enero en una mujer adulta que estuvo en España y que ingresó a Chile viajando desde Uruguay.

Ahora se trata de "un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses".

"El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento", agregó la autoridad sanitaria.

El Minsal también detalla que se realiza un "seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación".

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).

Sus principales características son:

  • Período de incubación: 7 a 21 días
  • Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel
  • Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Principales síntomas a reconocer:

  • Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
  • Fiebre alta
  • Tos y congestión nasal
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Conjuntivitis (ojos rojos)
  • Malestar general y dolor articular
  • Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas de sarampión?

  • Usar mascarilla inmediatamente
  • Acudir a un centro de salud lo antes posible
  • Evitar el contacto con otras personas
  • Informar sobre sus antecedentes de viaje

Las principales medidas de prevención son:

  • Mantenga al día su esquema de vacunación
  • Lávese las manos frecuentemente
  • Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar
  • Evite el contacto con personas enfermas

