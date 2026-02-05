Bebé sin registro de vacunación es nuevo "caso importado de sarampión"

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un segundo caso de "sarampión importado", tras el primero detectado a inicios de enero en una mujer adulta que estuvo en España y que ingresó a Chile viajando desde Uruguay.

Ahora se trata de "un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses".

"El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento", agregó la autoridad sanitaria.

El Minsal también detalla que se realiza un "seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación".

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).

Sus principales características son:

Período de incubación: 7 a 21 días

Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel

Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Principales síntomas a reconocer:

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Conjuntivitis (ojos rojos)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas de sarampión?

Usar mascarilla inmediatamente

Acudir a un centro de salud lo antes posible

Evitar el contacto con otras personas

Informar sobre sus antecedentes de viaje

Las principales medidas de prevención son: