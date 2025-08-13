Masivo operativo policial en Independencia dejó 12 detenidos

12 personas resultaron detenidas en un operativo de Carabineros y la PDI al interior de un edificio ubicado en la calle Inglaterra de la comuna de Independencia.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros que investiga el homicidio del "Rey de Meiggs", mientras que la PDI trabaja por secuestros registrados en Cerro Navia y La Florida, relacionados con la misma casa de torturas donde estuvo el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Aunque no se logró dar con el paradero de las personas de interés en el caso, se detuvo a sujetos integrantes de la agrupación "Los Ñaños", de origen ecuatoriano.

Los funcionarios buscaban a cuatro personas por la sustracción de un menor de 16 años de nacionalidad dominicana, quien fue obligado a trabajar como dealer de la organización, logrando dar con el paradero de dos de ellos.

Uno de los detenidos comentó a los medios que se encontraban en el lugar que "a mí no me han encontrado nada, yo estaba arrendando con un amigo el departamento (...) ingresaron, pero no sé de qué se trata".

Los otros detenidos serán imputados por delitos como usurpación de morada y otros relacionados a drogas y armas.

El subprefecto Claudio Caro detalló que "se pudo determinar la participación de cuatro sujetos extranjeros y la asociación a esta banda criminal de al menos 10 departamentos. Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer y determinar que existe un cruce investigativo con el departamento OS-9 de Carabineros de Chile, por cuanto ellos mantienen la investigación del denominado Rey de Meiggs".

Más de un centenar de funcionarios policiales trabajaron en el operativo.