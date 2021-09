Monumento a Salvador Allende fue vandalizado en San Joaquín

La escultura del ex presidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de San Joaquín, fue vandalizada por desconocidos la madrugada de este viernes.

Según la información entregada, el hecho -registrado en avenida Las Industrias- ocurrió pasadas las 04:00 horas, cuando un grupo de tres personas lanzó pintura roja al monumento y escribió "asesino, ladrón" en la parte delantera.

Además, los antisociales tiñeron de rojo el curso de agua que tiene esta estructura y le dejaron el tarro con pintura en la cabeza.

Viernes🔵 San Joaquín. 10:25 hrs. De madrugada, al menos tres sujetos vandalizaron escultura a Salvador Allende ubicada en av. Las Industrias. Lanzaron pintura roja y escribieron "asesino, ladrón" // @Cooperativa pic.twitter.com/vjuq1y9DTa — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) September 17, 2021

Sobre este agravio, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, afirmó que "cerca de las 4:30 de la madrugada, tres personas provistas de escaleras vinieron a vandalizar el monumento de Allende. Claramente es un vandalismo de odio que no tiene precedentes en el país que queremos construir".

"Hacemos un llamado a las personas a tener calma, vamos a restaurar el monumento. Es probable que lo podamos cerrar en un momento para poder generar las condiciones de limpiarlo... Justo venía una restauración, así que vamos a aprovechar también de hacer todo lo necesario para que el monumento esté disponible para la ciudadanía", puntualizó el jefe comunal.

El próximo lunes la Municipalidad de San Joaquín presentará la querella correspondiente contra quienes resulten responsables de la vandalización de esta escultura.

Viernes🔵 San Joaquín. 10:34 hrs. @munisanjoaquin presentará querella contra quienes resulten responsables por vandalizar monumento a Salvador Allende. Habla alcalde Cristobal Labra // @Cooperativa pic.twitter.com/N0VmZ64I5c — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) September 17, 2021

"Se atentó contra la democracia"

En tanto, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, condenó la vandalización del monumento a Allende y adelantó que se estudiarán acciones legales contra los responsables.

"El presidente Allende es una figura fundamental de nuestra historia, reconocida en Chile y todo el mundo por su inclaudicable compromiso con la democracia, lo que constituye un ejemplo, especialmente, para las nuevas generaciones" indicó Elizalde en un comunicado.

En esta línea, el líder del PS señaló que "detrás de esta acción hay intolerantes que no entienden ni creen en la convivencia democrática. No sólo se ha vandalizado el monumento de un ex presidente, sino que se ha atentado contra la democracia".

Timonel del #PS, senador @alvaroelizalde, condena vandalización del monumento al presidente Salvador Allende en San Joaquín pic.twitter.com/m4S0KWbbZZ — Partido Socialista de Chile (@PSChile) September 17, 2021

Por su parte, la diputada Maya Fernández (PS), nieta del ex presidente, lamentó el hecho y afirmó que "quienes han vandalizado el monumento de Salvador Allende en San Joaquín no entienden que el cariño que le tiene el pueblo de Chile a la figura de Salvador Allende está en el corazón, no entienden nada, no entienden que es una figura muy querida y recordada".

"Quienes escandalizan el monumento de San Joaquín no entienden que hay miles de monumentos, millones de monumento no solo en Chile, hay calle y por tanto no van a lograr nada con esto", puntualizó la parlamentaria.