Mujer agredida por el desnudista reconoció que lo chocó dos veces

Un video con la agresión de un hombre al auto de una mujer se viralizó la noche de este lunes. En el registro se ve cómo Javier Ponce le pega un puñetazo y una patada al vehículo de una mujer que iba con su hija.

El hombre fue detenido y despedido de su trabajo en un club nocturno. El caso del desnudista argentino de 41 años provocó que los matinales le dedicaran varios minutos al hecho policial.

En La Mañana de Chilevisión, entrevistaron a Sol Aravena, la mujer que sufrió la agresión y también dieron la versión de Ponce, quien calificó su actuar como "un día de furia", aunque lo justificó cuando era detenido.

"Me chocó dos veces el auto la señora, sin darme explicaciones. Yo a ella no la agredí. Me estuvo insultando muchas veces, me persiguió y me chocó con el auto. Tengo de testigo a mi mujer", dijo Ponce.

"¿Qué nivel de chanta es este?", se preguntó Rafa Araneda, tomando posición.

Consultada sobre qué hubiese pasado si hubiera bajado del auto, Aravena fue directa. "Yo creo que me mata. Porque con toda su energía, fuerza e ira que tenía... Metía la mano a la puerta para abrirla. Su esposa venía a cagarme a palo", dijo a CHV.

"Veníamos con mi hija de habernos hecho las uñas...", agregó Aravena, antes de suspirar y decir "ay qué terrible". "Íbamos a buscar a sus amiguitas para pasar la tarde", dijo la madre, quien contó cómo fueron los hechos.

La mujer relató que "voy por Gerónimo de Alderete, cruzo la primera caletera de Kennedy. Justo en el puente el semáforo estaba en rojo. Cuando dio verde, el gallo como que no avanzó. Yo avancé y lo pasé a topar un poquito".

"En ese minuto el gallo se baja y me dice: 'Mongólica tal por cual'. Luego el gallo se pone adelante y frena en seco. Ahí le pego por segunda vez e hizo todo el show que hizo. Sentí que este gallo me iba a hacer pebre", relató.

El hecho: