Mujer se mantiene con riesgo vital tras presunto ataque de su expareja en Alto Hospicio

Un hombre es acusado de atacar con un arma blanca a su expareja, quien quedó en riesgo vital. La agresión se produjo en un campamento del sector El Boro, en la comuna de Alto Hospicio.

El procedimiento se realizó tras la llamada de vecinos que denunciaron personas heridas en el lugar. Al llegar, Carabineros encontró al presunto agresor en el antejardín del inmueble, con lesiones cortopunzantes presuntamente autoinfligidas en el cuello.

La víctima, una mujer de 25 años y nacionalidad boliviana, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Iquique. Se mantiene en riesgo vital debido a la gravedad de las puñaladas, que comprometieron órganos vitales.

El capitán Daniel Miranda, oficial de ronda de la Prefectura Iquique, entregó detalles del hecho: "Al llegar al lugar se encuentra un hombre adulto tendido con distintas heridas cortopunzantes en su cuello. Testigos indican que este individuo habría agredido previamente a su expareja y que, tras ocasionarle lesiones en medio de una discusión, se habría autoinferido heridas en el cuello".

El agresor también recibió atención médica y posteriormente fue detenido. Tras su formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer los detalles del femicidio frustrado.