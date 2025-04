Naufragio de la lancha Bruma: Gobierno se querelló por omisión de socorro

El Gobierno anunció este lunes que concretó la presentación de la querella por omisión de socorro "contra todos quienes resulten responsables" del naufragio de la lancha Bruma en Coronel (Región del Biobío) y la desaparición de los siete pescadores artesanales que iban a bordo.

La acción legal había sido anunciada el viernes pasado por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, mientras que su ingreso a la justicia fue comunicado hoy por el titular de Seguridad, Luis Cordero.

"Por el caso de la lancha, el Ejecutivo ya ha presentado una querella por la omisión de socorro, que tiene un efecto desde el punto de vista del homicidio", en caso de que se configure este último delito en el marco de la investigación, dijo el secretario de Estado.

AHORA| Ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirna interposición de querella del Gobierno por #CasoBruma por el delito de omisión de socorro con efecto homicida. Aún hay 7 pescadores desaparecidos @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 14, 2025

Además, las familias interpusieron una querella por los delitos de homicidio con dolo eventual y omisión de auxilio contra el capitán del pesquero Cobra, buque de la empresa Blumar sospechosa de colisionar al Bruma la noche del naufragio.

Rafael Poblete, abogado de las familias, comentó que "formalizamos nuestra querella por delitos de homicidio cometido con dolo eventual y por el delito de negación u omisión de auxilio, la misma figura por la cual también se querelló el Ministerio de Seguridad Pública".

"Hay un precedente, en el caso del Biotrén que colisionó con un taxibús aquí en Concepción, se pidió una pena de 20 años para el conductor del taxibús por siete fallecidos. Aquí fallecieron siete personas y deberían arriesgar una pena similar por el delito de homicidio", recordó.

La Municipalidad de Constitución anunció que se sumarán a las acciones legales.

Tripulación del Cobra se defiende

A través del abogado Alejandro Espinoza, la tripulación del pesquero Cobra expresó esta tarde que está "consternada por la pérdida de compañeros pescadores", pero remarcó que las acusaciones son, por ahora, "suposiciones".

Asimismo, el grupo defendió que sus sistemas estaban operativos y en regla la noche del hecho, aunque los radares no detectaron al Bruma.

Eventual pacto de silencio

En 24 Horas, el fiscal nacional, Ángel Valencia, mencionó la posibilidad de un pacto de silencio entre los tripulantes del Cobra.

"Pactos de esa naturaleza son posibles. Son, incluso, no quiero decir esperables, pero no pueden sorprender si existen. Por lo tanto, si ello hubiera ocurrido, sería una dificultad que a los investigadores no debería sorprender", dijo el jefe del Ministerio Público.

Iglesia católica pide verdad

En medio de la tragedia, el arzobispo de la Santísima Concepción, Sergio Pérez de Arce, visitó a las familias afectadas, abogando por la búsqueda de la verdad y el hallazgo de los cuerpos, lo que podría traerles tranquilidad.

"Es importante, primero, la verdad, que siempre da tranquilidad a todos, aunque sea dura. Así que lo primero es que se pueda llegar a una verdad de lo que sucedió y, luego, y antes que eso, ojalá se encuentren los cuerpos, porque eso también da tranquilidad y serenidad a todos", indicó el eclesiástico.

"Por supuesto que quisiéramos que de esto todos pudiéramos aprender, de que pudiéramos tener siempre cuidado en la navegación y, sobre todo, proteger a los más débiles, a los más pequeños, de manera que ellos puedan realizar su trabajo en justicia, puedan tener las condiciones para desarrollar su trabajo, porque nos interesa que los más pequeños, los que más sufren, los más pobres, puedan siempre salir adelante", subrayó el arzobispo.

Sin resultados terminó este lunes una nueva jornada de búsqueda de los siete pescadores desaparecidos en el naufragio de la lancha Bruma en Coronel, en el marco de los últimos avances del buque Cabo de Hornos.