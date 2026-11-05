Niño de cinco años falleció tras caer en un pozo en Casablanca

Un niño de cinco años falleció este jueves tras caer dentro de un pozo de agua en el sector de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

Al perderlo de vista, los padres del pequeño, que residen en un área de parcelas, iniciaron una búsqueda por los alrededores, que culminó sin éxito.

Después de regresar a su domicilio y dar aviso a Carabineros, "revisaron un estanque de agua que se encontraba en el lugar, verificando que el menor se encontraba al interior", sostuvo la fiscal de Casablanca, Soledad Díaz.

"La familia lo rescató rápidamente y le realizó maniobras de reanimación, pero a pesar de los intentos de ellos y de personal del SAMU, el menor falleció en el lugar", añadió la persecutora.

El Ministerio Público instruyó las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, con el fin de esclarecer la dinámica del fatal incidente.