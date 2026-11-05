Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago14.1°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región de Valparaíso
Tópicos: País | Policial

Niño de cinco años falleció tras caer en un pozo en Casablanca

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La propia familia rescató al pequeño desde el estanque, pero ni ellos ni el personal de salud lograron reanimarlo.

Niño de cinco años falleció tras caer en un pozo en Casablanca
 ATON (archivo)

La Brigada de Homicidios de la PDI desarrolla las diligencias para esclarecer la dinámica del fatal incidente.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un niño de cinco años falleció este jueves tras caer dentro de un pozo de agua en el sector de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

Al perderlo de vista, los padres del pequeño, que residen en un área de parcelas, iniciaron una búsqueda por los alrededores, que culminó sin éxito.

Después de regresar a su domicilio y dar aviso a Carabineros, "revisaron un estanque de agua que se encontraba en el lugar, verificando que el menor se encontraba al interior", sostuvo la fiscal de Casablanca, Soledad Díaz.

"La familia lo rescató rápidamente y le realizó maniobras de reanimación, pero a pesar de los intentos de ellos y de personal del SAMU, el menor falleció en el lugar", añadió la persecutora.

El Ministerio Público instruyó las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, con el fin de esclarecer la dinámica del fatal incidente.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada