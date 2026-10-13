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Tópicos: País | Policial

Nueva Imperial: Carabinero repelió a tiros robo en su casa y abatió a asaltante

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según información policial, al menos cinco antisociales irrumpieron en el inmueble ubicado en el sector El Alto e intentaron agredir a sus moradores.

El uniformado hizo uso de su armamento para frustrar el atraco, resultando baleado en una extremidad durante el enfrentamiento.

Nueva Imperial: Carabinero repelió a tiros robo en su casa y abatió a asaltante

Según la PDI, el funcionario actuó "repeliendo dicho ataque, hiriendo de muerte a uno de los antisociales".

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Un enfrentamiento armado se registró durante la madrugada de este martes en el sector El Alto de la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, luego de que un funcionario de Carabineros repeliera a tiros a una banda delictual que intentó asaltar su casa, dejando como saldo a uno de los agresores fallecido y al policía lesionado por impacto balístico.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el uniformado -quien presta funciones en la dotación de la comuna de Tirúa- se encontraba en su residencia cuando una banda compuesta por al menos cinco personas ingresó al predio con la intención de agredir a los propietarios y sustraer especies.

Frente a la agresión, el funcionario recurrió a su arma de fuego para defender el inmueble y a sus ocupantes.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos atacantes, un joven de 22 años de edad, resultó gravemente herido y falleció posteriormente mientras recibía atención de urgencia en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

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Detalle de los hechos

Respecto a la dinámica del hecho, el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones, Sergio Alarcón, detalló que "una de las personas corresponde a un funcionario de Carabineros activo, quien hizo uso de su arma de servicio repeliendo dicho ataque, hiriendo de muerte a uno de los antisociales".

"Es así también que este funcionario recibió un impacto balístico en la zona de su hombro, quien se encuentra fuera de riesgo vital en un centro asistencial de la misma comuna", enfatizó el funcionario policial.

Por su parte, el Ministerio Público activó los protocolos de investigación para esclarecer la legítima defensa y dar con el paradero de los restantes implicados que huyeron del lugar.

La fiscal Nelly Marabolí, a cargo de coordinar las indagatorias, confirmó el despliegue del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECO).

"El fiscal jefe de la Fiscalía de Nueva Imperial se constituyó en el sitio del suceso y dirigió las diligencias investigativas encomendadas a la BIPE, a la BH y al Lacrim de la Policía de Investigaciones", puntualizó la persecutora.

El tiroteo provocó conmoción entre los residentes del sector El Alto, quienes expresaron alarma ante el incremento de hechos delictivos y denunciaron que en las últimas semanas se han vuelto recurrentes las balaceras y situaciones de violencia en este punto de la comuna.

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