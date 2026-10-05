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Tópicos: País | Policial

Operativo del GOPE por dos sujetos parapetados tras robo en centro de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Dos sujetos que habrían protagonizado un robo durante la tarde de este lunes se parapetaron al interior de un inmueble en el centro de Santiago.

El hecho ocurre en la calle General Gana, a la altura de Nataniel Cox, por lo que el personal del GOPE ha evacuado a los vecinos de al menos una cuadra a la redonda.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles de la situación, aunque se presume que los sujetos portan armas de fuego.

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