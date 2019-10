Otra "bala loca" en La Pintana: Perforó el techo y cayó en la cama de un bebé

A solo horas del funeral de Baltazar, el bebé de nueve meses que falleció producto de una bala en La Pintana, denuncian un nuevo caso de un proyectil balístico que cayó en la cama de un menor de tres años en la misma comuna.

El mayor de la 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana, Jorge Molina Salas, detalló que "ayer una patrulla de Carabineros se constituyó a un llamado de vecinos, particulamente una familia, que señalaba que al interior de un domitorio habría caído un objeto que perforó el techo del inmueble".

"Nosotros nos percatamos que este objeto, al parecer un cuerpo balístico, había quedado alojado sobre la cama de un menor", confirmó.

El hecho cotidiano que salvó al pequeño

"Mi señora me pidió que baje a mi hijo de la cama para que orine. Justo en el momento que lo saco sentimos un ruido y vimos cómo una bala cayó desde el techo en la cama, en el mismo lugar donde estaba él", relató A.P.E., papá del menor, a Emol.

"Por suerte mi mamá trabaja en urgencia del Hospital Padre Hurtado y ellos tienen un número directo. Ahí llegaron a mi domicilio y tomaron el procedimiento. Nos dijeron que la bala era un proyectil de alto calibre, tomaron todos los resguardos del caso y se llevaron la bala", relató.

El afectado explicó que este hecho no les había sucedido anteriormente y que como medida de precaución tiene su techo con doble lámina de acero y madera. No obstante, el objeto "igual lo perforó y cayó en la cama. Es un milagro, si no tomo a mi hijo, estaría contándole otra historia", dijo.

En tanto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), señaló que esto "es algo de todos los días, no es para nada un hecho aislado, vivimos entre balas locas. Gracias a Dios a este niño el papá lo sacó de la cama y no recibió el impacto".

De momento, no se han identificado al o los artífices del suceso.

Sobre este tipo de situaciones, el mayor Molina explicó que como institución "estamos realizando todas las acciones preventivas, estamos fiscalizando. Quiero recordar que nosotros llevamos a la fecha 145 (personas) detenidas por micro tráfico de droga con más de 47 armas incautadas".